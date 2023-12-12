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NY外為：ドル高止まり、NY連銀短期インフレ期待が低下も
記事提供元：フィスコ
*01:17JST NY外為：ドル高止まり、NY連銀短期インフレ期待が低下も
NY連銀の11月調査結果で、1年インフレ期待は3.36％と10月の3.57％から低下した。3年インフレ期待は3％で変わらず。
短期インフレ期待が低下したが米国債相場は引き続き入札待ちで軟調。10年債利回りは4.26％で推移した。ドルも高止まり。ドル・円は146円41銭、ユーロ・ドルは1.0745ドルの安値圏でもみ合いが続いた。ポンド・ドルも1.2583ドルから1.2551ドルまで下落した。《KY》
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