*15:38JST 東証業種別ランキング：電力・ガス業が上昇率トップ

電力・ガス業が上昇率トップ。そのほか石油・石炭製品、水産・農林業、卸売業、建設業、サービス業なども上昇。一方、その他 金融業が下落率トップ。そのほかの下落はなし。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 電力・ガス業 ／ 520.93 ／ 4.83

2. 石油・石炭製品 ／ 1,453.76 ／ 3.22

3. 水産・農林業 ／ 559.14 ／ 2.95

4. 卸売業 ／ 3,177.11 ／ 2.66

5. 建設業 ／ 1,521.31 ／ 2.04

6. サービス業 ／ 2,729.75 ／ 2.03

7. 機械 ／ 2,551.52 ／ 1.76

8. ゴム製品 ／ 4,413.91 ／ 1.71

9. 海運業 ／ 1,440.95 ／ 1.65

10. 証券業 ／ 472.72 ／ 1.62

11. 鉱業 ／ 564.53 ／ 1.58

12. 銀行業 ／ 265.43 ／ 1.57

13. 医薬品 ／ 3,476.04 ／ 1.55

14. その他製品 ／ 4,319.37 ／ 1.49

15. 電気機器 ／ 4,054.09 ／ 1.44

16. 輸送用機器 ／ 4,252.48 ／ 1.44

17. 非鉄金属 ／ 1,108.55 ／ 1.40

18. 陸運業 ／ 2,116.1 ／ 1.34

19. 鉄鋼 ／ 740.63 ／ 1.18

20. 精密機器 ／ 10,722.14 ／ 1.11

21. 食料品 ／ 2,180.9 ／ 1.10

22. 小売業 ／ 1,636.4 ／ 1.05

23. 金属製品 ／ 1,275.1 ／ 1.03

24. 繊維業 ／ 657.81 ／ 1.00

25. 倉庫・運輸関連業 ／ 2,634.99 ／ 0.84

26. 不動産業 ／ 1,715.64 ／ 0.82

27. 保険業 ／ 1,768.27 ／ 0.82

28. 化学工業 ／ 2,317.67 ／ 0.81

29. ガラス・土石製品 ／ 1,228.01 ／ 0.77

30. 情報・通信業 ／ 5,266.98 ／ 0.72

31. パルプ・紙 ／ 513.03 ／ 0.55

32. 空運業 ／ 243.28 ／ 0.07

33. その他金融業 ／ 882.59 ／ -0.01《CS》