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シンバイオ製薬　大幅に5日ぶり反発、注射剤ブリンシドフォビルの第2a相臨床試験でウイルス消失確認／新興市場スナップショット

2023年12月11日 10:17

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記事提供元：フィスコ

*10:17JST <4582> シンバイオ製薬 237 +12
大幅に5日ぶり反発。米国血液学会年次総会で、注射剤ブリンシドフォビル（IV BCV）の免疫不全患者でのアデノウイルス（AdV）感染症を対象に実施中の第2a相臨床試験の抗ウイルス効果を示すPOC（概念実証）データが発表されている。それによると、血中AdV消失が100％の患者に確認され、うち90％は治療後4週間以内に消失が確認された。IV BCVの安全かつ有効な用量が実証され、第3相臨床試験への移行を支持するものとしている。《ST》

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