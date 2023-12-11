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今日の注目スケジュール：工作機械受注、中資金調達総額、中マネーサプライなど
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中資金調達総額、中マネーサプライなど
＜国内＞
08:50 景況判断BSI大企業全産業(10-12月) 5.8
08:50 景況判断BSI大企業製造業(10-12月) 5.4
08:50 マネーストック(11月)
15:00 工作機械受注(11月) -20.6％
＜海外＞
20:25 ブ・週次景気動向調査
27:00 ブ・貿易収支(先週) 19.63億ドル
中・資金調達総額(11月、15日までに) 2兆6000億元 1兆8452億元
中・マネーサプライ(11月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(11月、15日までに) 1兆3000億元 7384億元
米・3年債、10年債入札
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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