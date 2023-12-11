ホーム > マーケット > マーケットの話題 > 記事

今日の注目スケジュール：工作機械受注、中資金調達総額、中マネーサプライなど

2023年12月11日 06:30

印刷

記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中資金調達総額、中マネーサプライなど
＜国内＞
08:50　景況判断BSI大企業全産業(10-12月)　　5.8
08:50　景況判断BSI大企業製造業(10-12月)　　5.4
08:50　マネーストック(11月)
15:00　工作機械受注(11月)　　-20.6％


＜海外＞
20:25　ブ・週次景気動向調査
27:00　ブ・貿易収支(先週)　　19.63億ドル


中・資金調達総額(11月、15日までに)　2兆6000億元　1兆8452億元

中・マネーサプライ(11月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(11月、15日までに)　1兆3000億元　7384億元

米・3年債、10年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る