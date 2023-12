「すみっコぐらし展」“すみっコマルシェ”が京王百貨店 新宿店に、エプロン姿のぬいぐるみなど

すみっコぐらしのグッズが集結するイベント「すみっコぐらし展~すみっコマルシェでおかいもの~」が、2023年12月22日(金)から2024年1月4日(木)まで東京・京王百貨店 新宿店7階 大催場にて開催される。

「すみっコぐらし展」“すみっコマルシェ”がオープン

全国初開催となる「すみっコぐらし展~すみっコマルシェでおかいもの~」は、すみっコぐらしのグッズが豊富に揃う入場無料の物販イベント。会場には、イベントでしか手に入らないオリジナルグッズや、手持ちのぬいぐるみを可愛く撮影できるスポットなどが登場する。

イベント限定「てのりぬいぐるみ」

イベント限定グッズのイチオシは、手のひらサイズの小さな「てのりぬいぐるみ」。エプロン姿の「しろくま」や「ぺんぎん?」の愛らしいぬいぐるみをゲットできる。

キッチンカーのぬいぐるみもイベント限定で

また、イベントのテーマ“すみっコマルシェ”に相応しいシーンぬいぐるみも用意。パステルブルーのキッチンカーと、コーヒーポットを持った「まめマスター」のぬいぐるみが展開される。

【詳細】

「すみっコぐらし展~すみっコマルシェでおかいもの~」

期間:2023年12月22日(金)~2024年1月4日(木)

※2024年1月1日(月・祝)は店休日。

会場:京王百貨店 新宿店7階 大催場

住所:東京都新宿区西新宿1-1-4

入場時間:

・12月22日(金)~24日(日)10:00~20:30

・12月25日(月)~30日(土)10:00~20:00

・12月31日(日)10:00~18:00

・1月2日(火)9:30~20:00

・1月3日(水)10:00~20:00

・1月4日(木)10:00~16:00※最終日

※会場内の混雑状況により、入場を制限する場合がある。

※都合により、本イベントの内容を変更・中止する場合がある。

イベント限定グッズ例:

・てのりぬいぐるみ(全6種) 各1,760円

・てのりぬいぐるみセット(ぺんぎん(本物)・おばけ) 2,970円

※商品の画像はイメージ。

※商品は数に限りがある。

※商品のラインナップは会場により変更が発生する場合がある。

※商品の転売は禁止。

※混雑緩和のため12月22日(金)~24日(日)の間、限定ぬいぐるみ販売エリアへの入場は事前抽選制の整理券が必要。整理券の抽選応募は12月1日(金)10:00~12月10日(日)23:59。当選発表は12月13日(水)。詳細は公式サイトを要確認。

【問い合わせ先】

すみっコぐらし展イベント事務局

TEL:03-3556-6561

営業時間:11:00~17:00

※土日祝および年末年始の休業日を除く。

©2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.