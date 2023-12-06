窪田製薬HD　大幅に続伸、遠隔眼科医療用網膜モニタリング機器のライセンスでインド企業と基本合意／新興市場スナップショット

*13:32JST <4596> 窪田製薬HD 100 +25

大幅に続伸。米子会社のクボタビジョンが開発する遠隔眼科医療用網膜モニタリング機器「eyeMO」に関し、インドのAUROLAB社と基本合意書を締結したと発表している。AUROLAB社がインド、パキスタン、アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ、ネパール、スリランカなどの市場で、低価格化したeyeMOの商業化に向けた製品開発・製造・販売に関するライセンスを窪田製薬ホールディングスから独占的に取得する。《ST》