関連記事
窪田製薬HD 大幅に続伸、遠隔眼科医療用網膜モニタリング機器のライセンスでインド企業と基本合意／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:32JST <4596> 窪田製薬HD 100 +25
大幅に続伸。米子会社のクボタビジョンが開発する遠隔眼科医療用網膜モニタリング機器「eyeMO」に関し、インドのAUROLAB社と基本合意書を締結したと発表している。AUROLAB社がインド、パキスタン、アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、モルディブ、ネパール、スリランカなどの市場で、低価格化したeyeMOの商業化に向けた製品開発・製造・販売に関するライセンスを窪田製薬ホールディングスから独占的に取得する。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- WASHハウス ストップ高買い気配、トコジラミ報道を引き続き材料視／新興市場スナップショット 12/ 6 13:20
- リプロセル 年初来安値、新株予約権数10万個発行、新規パイプライン導入・治験で20億円調達／新興市場スナップショット 12/ 6 10:23
- スマレジ 大幅に反発、11月のクラウドPOSレジの有料プラン登録店舗数705店増、伸び拡大／新興市場スナップショット 12/ 6 10:09
- トランスＧ 大幅に5日ぶり反発、核酸医薬品でリードファーマと共同研究開発契約／新興市場スナップショット 12/ 6 09:54
- クラウドＷ 大幅に続伸、生成AI活用などで売上拡大・工数削減に寄与した事例276件蓄積／新興市場スナップショット 12/ 5 13:50