*07:38JST NY原油：弱含みで72.32ドル、ドル高を意識した売りが入る

NY原油先物1月限は弱含み（NYMEX原油1月限終値：72.32 ↓0.72）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－0.72ドルの72.32ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは72.17ドル-74.12ドル。米国市場の前半にかけ74.12ドルまで買われたが、供給不安は緩和されており、米国市場の序盤に72.17ドル下げた後、一時72.63ドルまで反発したが、ドル高を意識した売りが観測されており、通常取引終了後の時間外取引では主に72ドル台で推移。《CS》