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アール・エス・シー 特別利益の計上及び業績予想の修正
記事提供元：フィスコ
*11:56JST アール・エス・シー---特別利益の計上及び業績予想の修正
アール・エス・シー＜4664＞は21日、特別利益の計上及び2024年3月期(2023年4月1日~2024年3月31日)業績予想の修正を発表した。
コーポレートガバナンスに則った政策保有株式を縮減することを目的に同社保有の投資有価証券を一部売却したため、特別利益を計上した。
また2024年3月期通期連結業績予想は、売上高・営業利益・経常利益は前回発表予想と変わらないものの、親会社株主に帰属する当期純利益は前回発表予想比27.8％増の2.26億円、1株当たり当期純利益は77円63銭。
2024年3月期通期個別業績予想の売上高・経常利益は連結と同じく前回発表予想と変わらないものの、当期純利益は前回発表予想比48.6％増の1.52億円、1株当たり当期純利益は52円14銭。《SI》
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