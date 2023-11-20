*13:54JST コンフィデンス・インターワークス---事業計画及び成長可能性に関する事項を発表

コンフィデンス・インターワークス＜7374＞は17日、事業計画及び成長可能性を発表。

同社は、ゲーム業界向け派遣市場で成長を続け、インターワークスとの合併により売上高を拡大している。利益面も順調に推移しており、高い成長率を維持している。

2024年3月期業績予想・配当予想は、成長性指標が売上高成長率15%～20%、収益性指標が営業利益率（のれん償却除き）15%超、株主還元指標が配当性向30%超を目標とする。2024年3月期業績予想数値を売上高80.00億円、営業利益11.20億円とし、3～5年後には、売上高200.00億円、営業利益30.00億円を目標とする。プライム市場への移行に向けて、流通株式時価総額および売買代金についても早期の達成を目指す。

成長戦略として、全事業で、セグメント選定の上、対象領域に特化したカテゴリー第一位の集合体を目指す。適切なコストコントロールを実施し、各事業で安定的な利益体質への改善・実行を行い、既存事業の成長とともに、優秀な経営者・チーム、技術、時間を買うM&Aを積極的に活用していく。

同社は将来的にゲーム業界特化の結果、様々なサービスや支援により、自社発展とともに業界全体の活性化、さらには社会課題の解決の一翼を担う企業体へ成長することを目指す。《SI》