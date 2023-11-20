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グリッド 大幅に7日ぶり反発、四国電と共同開発の電力需給計画立案システム、年10億円超の収益効果／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:51JST <5582> グリッド 2396 +327
大幅に7日ぶり反発。四国電力＜9507＞と共同開発したAIを活用した電力需給計画立案システム「ReNom Power」の導入効果を検証した結果、エネルギーコスト削減や電力市場での収益向上が実現し、年間10億円を超える収益効果が得られると発表している。また、計画策定時間が収益検証も含めて半分以下の時間で作成できるほか、実務者が経験則で判断していた発電計画の良し悪しについてデータに基づく判断が可能となるとしている。《ST》
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