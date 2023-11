「P」から始まるやや下品なスラング2選: イギリス英語のスラング特集 (18)

今回の英語スラングは、どちらも非常にイギリスらしい表現だが、やや下品かつ無作法な表現なので実際の使用には注意してほしい。ただ、カジュアルな日常会話ではよく見聞きする表現だ。

【前回は】「P」から始まる遊び心あふれるフレーズ2選 イギリス英語のスラング特集 (17)

■Pissed

イギリス英語で「pissed」とは、「酔っ払った」という意味のスラングだ。アメリカでもこの言葉はよく使われるが、アメリカでは「怒っている」という意味になる。

英: I’m feeling a bit pissed.(ちょっと酔っ払ったな)

米: I’m so pissed right now.(めちゃめちゃムカつく)

「酔っ払った」という意味のスラングはイギリス英語に非常にたくさんあるが、そのなかでも「pissed」はかなりポピュラーな存在だ。

・We went out with friends and got completely pissed.

(友達と飲みに行ってぐでんぐでんに酔っ払った)

・He's always fun to be around when he's a little pissed."

(彼は酔っ払うといつも楽しい)

ただし、かなり下品で無作法な言い方なので、うかつに真似をして使わない方がよいだろう。そもそも「piss」という言葉は「尿」を意味するスラングである。これ自体かなり下品な言葉とされているので、それから派生した表現もやはり失礼に受け取られる可能性が高い。

たとえば、「pissed off」という表現があるが、これはアメリカでの「pissed」と同じ意味、つまり、怒っていることを表す。やや無作法な言い方だが、カジュアルな会話ではしばしば耳にする。

ただしこれを「piss off!」という形で、人に向かって言うのは危険だ。Fワードほどではないまでも、それに近い「失せろ!」や「死ね!」のような相手を侮辱する非常に強いニュアンスになる。

■Pop one's clogs

「pop one's clogs」は「死ぬ」を意味する婉曲表現である。「He popped his clogs」のように使う。

では、なぜこのフレーズで「死ぬ」を意味するようになったのだろうか。「clogs」とは木靴のことだが、「pop」が何を意味するのかについては諸説ある。有力なのが、「cock」から派生して「pop」となったという説だ。

ここでの「cock」は「(~を)ぴんと立てる、上に向ける」という意味の動詞だ。ということは、「pop one's clogs」とは、文字通りの意味では「木靴をぴんと上に向ける」になる。木靴のつま先が上に向いているとき、靴を履いている人は仰向けになった状態だ。そう考えると、「pop one's clogs」、木靴を履いて仰向けに横たわった状態が「死ぬ」を意味することも納得いくだろう。

なお、先に婉曲表現と述べたが、決して肯定的な意味ではない。敬意を表するべき状況での使用には適さないフレーズである。(記事:ムロタニハヤト・記事一覧を見る)