ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

スタメン　3日続伸、福山通運が全従業員対象に「TUNAG」導入、ドライバーと情報共有／新興市場スナップショット

2023年11月17日 14:38

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:38JST <4019> スタメン 792 +6
3日続伸。福山通運＜9075＞が全従業員約2万3000人を対象に、スタメンのエンゲージメントプラットフォーム「TUNAG」を導入したと発表している。ドライバーの人手不足が懸念される「2024年問題」で業務時間に制約がある中、効率的に情報共有や事業運営を進めることが目的。TUNAGはスマートフォンから利用可能で、経営層や本部からの情報を現場で働くドライバーが直接かつ正確に共有できるという。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る