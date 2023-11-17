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スタメン 3日続伸、福山通運が全従業員対象に「TUNAG」導入、ドライバーと情報共有／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:38JST <4019> スタメン 792 +6
3日続伸。福山通運＜9075＞が全従業員約2万3000人を対象に、スタメンのエンゲージメントプラットフォーム「TUNAG」を導入したと発表している。ドライバーの人手不足が懸念される「2024年問題」で業務時間に制約がある中、効率的に情報共有や事業運営を進めることが目的。TUNAGはスマートフォンから利用可能で、経営層や本部からの情報を現場で働くドライバーが直接かつ正確に共有できるという。《ST》
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