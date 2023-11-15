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エフ・コード ストップ高買い気配、23年12月期の営業利益予想を上方修正、第3四半期は3.6倍／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:02JST <9211> エフ・コード 1480 カ -
ストップ高買い気配。23年12月期の営業利益予想を従来の4.15億円から6.28億円（前期実績は非開示）に上方修正している。事業が好調に推移したことに加え、子会社化が完了しデジタルマーケティングのCRAFT（東京都江東区）などの業績貢献も反映した。第3四半期累計（23年1-9月）の営業利益は4.20億円（説明資料によると前年同期比260.7％増）。8月14日に続く上方修正とあって、投資家から好感されているようだ。《ST》
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