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ＢＢＤＩ ストップ高、24年9月期予想は大幅営業増益、年間配当予想は増配の10.96円／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:40JST <5259> ＢＢＤＩ 633 +100
ストップ高。24年9月期の営業利益予想を4.01億円と発表している。営業利益率10％達成を目指し、セールステックなどに経営資源を絞って成長ドライバーを加速させ、人的資本を有効活用するとしている。年間配当予想は10.96円（前期は無配）。同時に発表した23年9月期の営業利益は0.22億円で着地した。事業の選択と集中で売上収益が下振れしたほか、一時的な開発コスト増加などで会社計画（2.13億-2.49億円）を下回った。《ST》
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