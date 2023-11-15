ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

ＩＮＦＯＲＩＣＨ　ストップ高買い気配、23年12月期の営業損益予想を上方修正、モバイルバッテリー好調／新興市場スナップショット

2023年11月15日 09:40

印刷

記事提供元：フィスコ

*09:40JST <9338> ＩＮＦＯＲＩＣＨ 4540 カ -
ストップ高買い気配。23年12月期の営業損益予想を従来の1.18億円の黒字から4.82億円の黒字（前期実績13.97億円の赤字）に上方修正している。モバイルバッテリーのレンタルが好調に推移しているほか、FC向けのバッテリースタンドやモバイルバッテリーの販売が増加したため。販管費が抑制傾向にあることも黒字拡大に寄与する見通し。第3四半期累計（23年1-9月）は2.59億円の黒字（前年同期実績12.50億円の赤字）で着地した。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る