ＩＮＦＯＲＩＣＨ　ストップ高買い気配、23年12月期の営業損益予想を上方修正、モバイルバッテリー好調／新興市場スナップショット

*09:40JST <9338> ＩＮＦＯＲＩＣＨ 4540 カ -

ストップ高買い気配。23年12月期の営業損益予想を従来の1.18億円の黒字から4.82億円の黒字（前期実績13.97億円の赤字）に上方修正している。モバイルバッテリーのレンタルが好調に推移しているほか、FC向けのバッテリースタンドやモバイルバッテリーの販売が増加したため。販管費が抑制傾向にあることも黒字拡大に寄与する見通し。第3四半期累計（23年1-9月）は2.59億円の黒字（前年同期実績12.50億円の赤字）で着地した。《ST》