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出来高変化率ランキング（14時台）～IJTT、大泉製がランクイン

2023年11月13日 14:49

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記事提供元：フィスコ

*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～IJTT、大泉製がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [11月13日　14:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜7315＞ IJTT　　　　　　　2508700　92378.82　 316.33% 0.1671%
＜6149＞ 小田原　 　354700　68831.52　 279.09% -0.0988%
＜9470＞ 学研HD　　　　　　1034900　85631.46　 270.80% 0.0684%
＜6618＞ 大泉製　　　　　　2167900　228053.62　 260.57% 0.2521%
＜3655＞ ブレインP　　　　　1632800　169877.98　 252.54% 0.1452%
＜9341＞ GENOVA　　　 　801800　139931.94　 252.19% 0.1311%
＜7927＞ ムトー精工　　　　435000　81723.72　 242.04% 0.1664%
＜2585＞ ライフドリンクＣ　　915500　424134.3　 240.38% 0.1164%
＜7578＞ ニチリョク　　　　976100　75376.82　 238.34% 0.1675%
＜4060＞ rakumo　　　 　346400　52497.06　 234.31% 0.0452%
＜6272＞ レオン自機　　　　534300　102080.26　 231.28% 0.1218%
＜6627＞ テラプロ　　　　　339500　293107.5　 229.04% 0.0876%
＜6145＞ NITTOKU　　 　193900　65929.14　 227.60% -0.0066%
＜6071＞ IBJ　　　　　　 　692800　70629.74　 212.27% 0.0549%
＜2846＞ NFダウHE　　　 　57520 　37752.612　 207.02% 0.0069%
＜7719＞ 東京衡機　　　　　768100　24994.98　 206.28% -0.0159%
＜9343＞ アイビス　　　　　278100　84168.84　 204.92% -0.0679%
＜6333＞ 帝国電機　　　　　216700　103598.36　 203.14% 0.09%
＜7717＞ Vテクノロジー　　　309700　118333.72　 201.96% 0.111%
＜6777＞ santecHD　 　263500　124811.32　 196.85% 0.0674%
<7727> オーバル　　　　　1472800　104687.56　 196.57% 0.0925%
<6560> LTS　　　　　　 　76400 　42394.1　 194.04% 0.0142%
<3798> ULS－G　　　　 　85600 　65270.4　 192.96% -0.1545%
<7794> イーディーピー　　　435200　107074.9　 192.33% -0.0994%
<7716> ナカニシ　　　　　1086900　580548.7　 191.06% -0.1671%
<8848> レオパレス21　　　24608300　1677162.82　190.46% 0.1228%
<4894> クオリプス　　　　248000　81684.24　 189.81% 0.0677%
<2792> ハニーズHD　　 　590000　191084.72　 187.25% 0.0328%
<8202> ラオックスHD　　　1083300　49098.9　 186.34% -0.0836%
<7214> GMB　　　　　　 　887400　279165.04　 184.43% -0.1557%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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