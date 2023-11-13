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出来高変化率ランキング（14時台）～IJTT、大泉製がランクイン
*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～IJTT、大泉製がランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月13日 14:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜7315＞ IJTT 2508700 92378.82 316.33% 0.1671%
＜6149＞ 小田原 354700 68831.52 279.09% -0.0988%
＜9470＞ 学研HD 1034900 85631.46 270.80% 0.0684%
＜6618＞ 大泉製 2167900 228053.62 260.57% 0.2521%
＜3655＞ ブレインP 1632800 169877.98 252.54% 0.1452%
＜9341＞ GENOVA 801800 139931.94 252.19% 0.1311%
＜7927＞ ムトー精工 435000 81723.72 242.04% 0.1664%
＜2585＞ ライフドリンクＣ 915500 424134.3 240.38% 0.1164%
＜7578＞ ニチリョク 976100 75376.82 238.34% 0.1675%
＜4060＞ rakumo 346400 52497.06 234.31% 0.0452%
＜6272＞ レオン自機 534300 102080.26 231.28% 0.1218%
＜6627＞ テラプロ 339500 293107.5 229.04% 0.0876%
＜6145＞ NITTOKU 193900 65929.14 227.60% -0.0066%
＜6071＞ IBJ 692800 70629.74 212.27% 0.0549%
＜2846＞ NFダウHE 57520 37752.612 207.02% 0.0069%
＜7719＞ 東京衡機 768100 24994.98 206.28% -0.0159%
＜9343＞ アイビス 278100 84168.84 204.92% -0.0679%
＜6333＞ 帝国電機 216700 103598.36 203.14% 0.09%
＜7717＞ Vテクノロジー 309700 118333.72 201.96% 0.111%
＜6777＞ santecHD 263500 124811.32 196.85% 0.0674%
<7727> オーバル 1472800 104687.56 196.57% 0.0925%
<6560> LTS 76400 42394.1 194.04% 0.0142%
<3798> ULS－G 85600 65270.4 192.96% -0.1545%
<7794> イーディーピー 435200 107074.9 192.33% -0.0994%
<7716> ナカニシ 1086900 580548.7 191.06% -0.1671%
<8848> レオパレス21 24608300 1677162.82 190.46% 0.1228%
<4894> クオリプス 248000 81684.24 189.81% 0.0677%
<2792> ハニーズHD 590000 191084.72 187.25% 0.0328%
<8202> ラオックスHD 1083300 49098.9 186.34% -0.0836%
<7214> GMB 887400 279165.04 184.43% -0.1557%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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