ＪＴＯＷＥＲ　大幅に反発、24年3月期の営業利益予想を上方修正、鉄塔カーブアウトの契約移管堅調／新興市場スナップショット

*09:14JST <4485> ＪＴＯＷＥＲ 6230 +140

大幅に反発。24年3月期の営業利益予想を従来の5.60億円から6.60億円（前期実績1.17億円）に上方修正している。タワー事業で鉄塔カーブアウトの契約移管数が堅調に推移していることに加え、国内IBS事業で電気料金の上昇で売上総利益が上振れる見込みとなったため。第2四半期累計（23年4-9月）の営業利益は前年同期比86.5％増の4.28億円で着地した。修正後の通期予想に対する進捗率は約64.8％。《ST》