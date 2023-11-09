*08:32JST 11/9

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（13650.41、+10.56）

・1ドル＝150.80-90円

・シカゴ日経先物は上昇（32330、大阪比+190）

・SOX指数は上昇（3472.67、+1.21）

・VIX指数は低下（14.45、-0.36）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（32166.48、-105.34）

・NYダウは下落（34112.27、-40.33）

・米原油先物は下落（75.33、-2.04）

・イスラエル情勢の緊迫化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・国際収支（9月）

・銀行貸出動向（10月）

・対外・対内証券投資（先週）

・日銀金融政策決定会合における主な意見（10月30、31日分）

・東京オフィス空室率（10月）

・企業倒産（10月）

・景気ウォッチャー調査（10月）

・植田日銀総裁が英フィナンシャル・タイムズ（FT）主催のイベントにオンライン

参加

・保険監督者国際機構（IAIS）年次総会（10日まで）

・ソフトバンクG＜9984＞、ソニーG＜6758＞、楽天グループ＜4755＞、ホンダ＜7267＞、日

産自＜7201＞、三菱地所＜8802＞など決算発表

・中国消費者物価指数（10月）

・中国生産者物価指数（10月）

・欧州連合（EU）財務相理事会

・欧州中央銀行（ECB）経済報告

・メキシコ中央銀行が政策金利発表

・米新規失業保険申請件数（先週）

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長がパネル討論会に参加

・米アトランタ連銀総裁とリッチモンド連銀総裁が座談会に参加

・米30年物国債入札《ST》