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11/9の強弱材料
*08:32JST 11/9
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（13650.41、+10.56）
・1ドル＝150.80-90円
・シカゴ日経先物は上昇（32330、大阪比+190）
・SOX指数は上昇（3472.67、+1.21）
・VIX指数は低下（14.45、-0.36）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（32166.48、-105.34）
・NYダウは下落（34112.27、-40.33）
・米原油先物は下落（75.33、-2.04）
・イスラエル情勢の緊迫化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・国際収支（9月）
・銀行貸出動向（10月）
・対外・対内証券投資（先週）
・日銀金融政策決定会合における主な意見（10月30、31日分）
・東京オフィス空室率（10月）
・企業倒産（10月）
・景気ウォッチャー調査（10月）
・植田日銀総裁が英フィナンシャル・タイムズ（FT）主催のイベントにオンライン
参加
・保険監督者国際機構（IAIS）年次総会（10日まで）
・ソフトバンクG＜9984＞、ソニーG＜6758＞、楽天グループ＜4755＞、ホンダ＜7267＞、日
産自＜7201＞、三菱地所＜8802＞など決算発表
・中国消費者物価指数（10月）
・中国生産者物価指数（10月）
・欧州連合（EU）財務相理事会
・欧州中央銀行（ECB）経済報告
・メキシコ中央銀行が政策金利発表
・米新規失業保険申請件数（先週）
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長がパネル討論会に参加
・米アトランタ連銀総裁とリッチモンド連銀総裁が座談会に参加
・米30年物国債入札《ST》
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