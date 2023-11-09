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NY金：続落で1957.80ドル、時間外取引で下げ幅拡大
記事提供元：フィスコ
*07:33JST NY金：続落で1957.80ドル、時間外取引で下げ幅拡大
NY金先物12月限は続落（COMEX金12月限終値：1957.80 ↓15.70）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－15.70ドルの1957.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1953.20－1977.50ドル。アジア市場の序盤に1977.50ドルまで買われたが、ドル高を意識した売りが増えたことでじり安となった。米長期金利の低下を意識した買いが一部で観測されたが、金先物の上値は重いままだった。通常取引終了後の時間外取引で1953.20ドルまで一段安となった。《CS》
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