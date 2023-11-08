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フレクト ストップ高買い気配、24年3月期上期の営業利益5.2倍、新規顧客や既存顧客が拡大／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:07JST <4414> フレクト 3840 カ -
ストップ高買い気配。24年3月期第2四半期累計（23年4-9月）の営業利益を前年同期比420.7％増の2.43億円と発表している。クラウドインテグレーションサービスで新規顧客の獲得と既存顧客の取引拡大を同時に実現し、過去最高の業績となった。ドライバー働き方改革クラウドのCariotサービスの契約数が323件と過去最高を更新したことも大幅増益に寄与した。通期予想は前期比114.5％増の5.53億円で据え置いた。《ST》
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