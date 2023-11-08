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サンクゼール 大幅に続落、24年3月期上期の営業利益11.8％増も四半期別での減少を嫌気／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*12:55JST <2937> サンクゼール 2666 -609
大幅に続落。24年3月期第2四半期累計（23年4-9月）の営業利益を前年同期比11.8％増の7.46億円と発表している。BtoCの販売チャネルである店舗やECに加え、BtoBの販売チャネルのうちホールセールが堅調に推移した。通期予想は前期比5.1％増の16.81億円で据え置いた。四半期別にみると、第2四半期の営業利益は2.44億円にとどまっており、第1四半期（5.02億円）から減少したことが嫌気されて売り優勢となっているようだ。《ST》
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