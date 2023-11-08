関連記事
NY外為：カナダドル軟調、原油安で、加貿易黒字は予想以上に拡大
記事提供元：フィスコ
*01:47JST NY外為：カナダドル軟調、原油安で、加貿易黒字は予想以上に拡大
NY外為市場でカナダドル売りが優勢となった。地政学的リスクの上昇にもかかわらず中国の10月輸出が予想以上に減少したため需要減を懸念した売りにNY原油先物は80ドルを割り込んだ。
カナダドルは朝方発表されたカナダの9月貿易黒字が予想以上に拡大したため一時買われたが、その後、原油安に連れ売られた。ドル・カナダは1.3736カナダドルへ弱含んだのち、1.3768カナダドルへ上昇。カナダ円は109円57銭から109円32銭まで下落した。
【経済指標】
・カナダ・9月貿易収支：+20.4億加ドル（予想：+10.0億加ドル、8月：+7.2億加ドル）《KY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- [通貨オプション]まちまち 11/ 8 04:34
- NY外為：ドル伸び悩む、米3年債入札後も債券相場堅調 11/ 8 03:13
- NY外為：ドル買い一服、米長期金利が低下 11/ 8 00:53
- NY外為：ドル続伸、FRB高官は追加利上げも除外せず 11/ 7 23:38
- 【市場反応】米9月貿易赤字、予想以上に拡大もドル続伸 11/ 7 22:52