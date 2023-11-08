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NY外為：カナダドル軟調、原油安で、加貿易黒字は予想以上に拡大

2023年11月8日 01:47

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記事提供元：フィスコ

*01:47JST NY外為：カナダドル軟調、原油安で、加貿易黒字は予想以上に拡大
NY外為市場でカナダドル売りが優勢となった。地政学的リスクの上昇にもかかわらず中国の10月輸出が予想以上に減少したため需要減を懸念した売りにNY原油先物は80ドルを割り込んだ。

カナダドルは朝方発表されたカナダの9月貿易黒字が予想以上に拡大したため一時買われたが、その後、原油安に連れ売られた。ドル・カナダは1.3736カナダドルへ弱含んだのち、1.3768カナダドルへ上昇。カナダ円は109円57銭から109円32銭まで下落した。

【経済指標】
・カナダ・9月貿易収支：+20.4億加ドル（予想：+10.0億加ドル、8月：+7.2億加ドル）《KY》

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