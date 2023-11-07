イルグルム　一時ストップ高、上限20万株の自社株買い、優待導入、24年9月期は減益予想も増配見通し／新興市場スナップショット

*09:45JST <3690> イルグルム 597 +80

一時ストップ高。20万株（1.00億円）を上限として自社株買いを実施すると発表している。発行済株式総数（自社株を除く）に対する割合は3.18％。取得期間は7日から24年5月7日まで。また、1000円分のAmazonギフト券を年2回贈呈する株主優待制度を導入する。24年9月期の営業利益予想は前期比24.7％減の2.40億円としたが、年間配当予想は7.90円（前期7.40円）で増配の見通し。23年9月期の営業利益は18.8％減の3.18億円で着地した。《ST》