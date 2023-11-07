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NY外為：ドル・円150円試す展開継続、ドル続伸、長期金利上昇で
記事提供元：フィスコ
*03:46JST NY外為：ドル・円150円試す展開継続、ドル続伸、長期金利上昇で
NY外為市場で金利上昇に伴うドル買いが続いた。ドル・円は149円68銭から149円89銭まで上昇し、再び心理的節目となる150円を試す展開となった。ユーロ・ドルは欧州市場で1.0756ドルまで上昇後は、1.0726ドルまで反落し戻りが鈍い。ポンド・ドルも欧州市場での高値1.2428ドルから1.2365ドルまで反落し、日中安値を更新。
米10年債利回りは4.65％まで上昇した。《KY》
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