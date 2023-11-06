ネクストジェン　大幅に3日続伸、24年3月期上期は営業黒字に転換、自社ソフトウェア販売増加／新興市場スナップショット

*09:37JST <3842> ネクストジェン 793 +80

大幅に3日続伸。24年3月期第2四半期累計（23年4-9月）の営業損益を0.26億円の黒字（前年同期実績1.55億円の赤字）と発表している。ボイスコミュニケーション事業での通信事業者や官公庁向けの自社ソフトウェア販売が増加した。コミュニケーションDX事業でのサブスクリプション型サービス販売なども好調だったほか、ソフトウェア開発投資の減少や固定費の削減も黒字転換に寄与した。通期予想は前期比251.5％増の1.10億円の黒字で据え置いた。《ST》