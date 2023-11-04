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NY金：小幅高、一時2011.90ドルまで買われる
記事提供元：フィスコ
*06:28JST NY金：小幅高、一時2011.90ドルまで買われる
COMEX金12月限終値：1999.20 ↑5.70
3日のNY金先物12月限は小幅高。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋5.70ドル（+0.29％）の1999.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1989.30－2011.90ドル。米国市場の序盤にかけて1989.30ドルまで売られたが、米雇用統計発表後に2011.90ドルまで買われた。ただ、株高を意識した利食い売りも観測されており、1996.10ドルまで反落。通常取引終了後の時間外取引では2000ドルを挟んだ水準で推移。《MK》
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