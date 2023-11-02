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マイクロアド 大幅に反発、人材採用向けサービスの提供開始、企業のLINE公式アカウント活用／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:11JST <9553> マイクロアド 666 +83
大幅に反発。人材採用向けサービス「conel人材採用パッケージ」の提供を開始すると発表している。子会社のcory（東京都渋谷区）が提供する企業のLINE公式アカウントを活用したマーケティングサービスと自社のマーケティングプラットフォーム構築サービスが保有するビジネスデータを連携させる。LINEアカウントへの友だち集客、チャットボット機能を活用した企業認知向上施策やユーザーのエントリー誘導までをサポートする。《ST》
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