マイクロアド　大幅に反発、人材採用向けサービスの提供開始、企業のLINE公式アカウント活用／新興市場スナップショット

*13:11JST <9553> マイクロアド 666 +83

大幅に反発。人材採用向けサービス「conel人材採用パッケージ」の提供を開始すると発表している。子会社のcory（東京都渋谷区）が提供する企業のLINE公式アカウントを活用したマーケティングサービスと自社のマーケティングプラットフォーム構築サービスが保有するビジネスデータを連携させる。LINEアカウントへの友だち集客、チャットボット機能を活用した企業認知向上施策やユーザーのエントリー誘導までをサポートする。《ST》