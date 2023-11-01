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11/1の強弱材料
*08:27JST 11/1
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（30858.85、+161.89）
・NYダウは上昇（33052.87、+123.91）
・ナスダック総合指数は上昇（12851.24、+61.76）
・1ドル＝151.50-60円
・シカゴ日経先物は上昇（31355、大阪比+505）
・SOX指数は上昇（3215.89、+30.71）
・VIX指数は低下（18.14、-1.61）
・活発な自社株買い
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・米原油先物は下落（81.02、-1.29）
・米長期金利は上昇
・イスラエル情勢の緊迫化
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・石油製品価格（10月30日）
・新車販売（10月）
・製造業PMI（10月）
・トヨタ＜7203＞、小野薬＜4528＞、日本製鉄＜5401＞、TDK＜6762＞、アステラス薬<4503
>、オリックス＜8591＞、京セラ＜6971＞、ローム＜6963＞、ヤマトHD＜9064＞など決算発表
・NZ失業率（7-9月）
・中国財新製造業PMI（10月）
・インド製造業PMI（10月）
・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）
・ブラジル鉱工業生産（9月）
・ブラジル貿易収支（10月）
・ブラジル製造業PMI（10月）
・ブラジル中央銀行が政策金利（SELICレート）発表
・米JOLT求人件数（9月）
・米建設支出（9月）
・米ADP全米雇用報告（10月）
・米ISM製造業景況指数（10月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表
・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見
・米四半期定期入札発表
・英AIセーフティサミット（2日まで）
・デュポンドヌムール、エスティローダー、CVSヘルス、クラフトハインツ、ヤム、
プルデンシャル、アフラック、AIG、メットライフ、ペイパル、クアルコム、エアビ
ーアンドビー、ドアダッシュなど決算発表
・フィリピンは休場
・イタリアは短縮取引《ST》
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