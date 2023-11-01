*08:27JST 11/1

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（30858.85、+161.89）

・NYダウは上昇（33052.87、+123.91）

・ナスダック総合指数は上昇（12851.24、+61.76）

・1ドル＝151.50-60円

・シカゴ日経先物は上昇（31355、大阪比+505）

・SOX指数は上昇（3215.89、+30.71）

・VIX指数は低下（18.14、-1.61）

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・米原油先物は下落（81.02、-1.29）

・米長期金利は上昇

・イスラエル情勢の緊迫化

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・石油製品価格（10月30日）

・新車販売（10月）

・製造業PMI（10月）

・トヨタ＜7203＞、小野薬＜4528＞、日本製鉄＜5401＞、TDK＜6762＞、アステラス薬<4503

>、オリックス＜8591＞、京セラ＜6971＞、ローム＜6963＞、ヤマトHD＜9064＞など決算発表

・NZ失業率（7-9月）

・中国財新製造業PMI（10月）

・インド製造業PMI（10月）

・ブラジルFGV消費者物価指数（IPC-S）（先週）

・ブラジル鉱工業生産（9月）

・ブラジル貿易収支（10月）

・ブラジル製造業PMI（10月）

・ブラジル中央銀行が政策金利（SELICレート）発表

・米JOLT求人件数（9月）

・米建設支出（9月）

・米ADP全米雇用報告（10月）

・米ISM製造業景況指数（10月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表

・米FOMC終了後、パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長が記者会見

・米四半期定期入札発表

・英AIセーフティサミット（2日まで）

・デュポンドヌムール、エスティローダー、CVSヘルス、クラフトハインツ、ヤム、

プルデンシャル、アフラック、AIG、メットライフ、ペイパル、クアルコム、エアビ

ーアンドビー、ドアダッシュなど決算発表

・フィリピンは休場

・イタリアは短縮取引《ST》