ｉｓｐａｃｅ　一時ストップ高、「西村経産相が120億円の支援決定発表」報道で資金流入／新興市場スナップショット

*14:17JST <9348> ｉｓｐａｃｅ 887 +108

一時ストップ高。西村康稔経済産業相は20日の閣議後会見で、ispaceに120億円の支援を決定したと発表したと一部メディアで報じられ、投資資金が流入している。報道によると「スタートアップを支援する中小企業技術革新制度（日本版SBIR）を活用する」という。ispace株は朝方に上場来安値まで急落していただけに、報道を受けて見直し買いが入っているようだ。《ST》