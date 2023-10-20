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ＡＳＪ　大幅に4日ぶり反発、通信技術「HNC」に関する論文が2部門で最優秀論文賞／新興市場スナップショット

2023年10月20日 09:16

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記事提供元：フィスコ

*09:16JST <2351> ＡＳＪ 617 +17
大幅に4日ぶり反発。グループ会社のASUSA CorporationのCOO（最高執行責任者）で理学博士の西田博史氏が公表した通信技術「HNC」に関する論文が、国際電子技術者学会のアルゴリズム部門とネットワークセキュリティ部門の2部門で最優秀論文賞を受賞したと発表している。HNCは、セキュリティを高めつつ、パケットロスを回避するとともに通信の遅延を減少させる一つの手段として考案されている。《ST》

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