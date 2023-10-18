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ホープ 大幅に続伸、24年3月期上期営業利益予想を上方修正、広告媒体販売など好調／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:44JST <6195> ホープ 299 +44
大幅に続伸。24年3月期第2四半期累計（23年4-9月）の営業利益予想を従来の0.47億円から1.42億円（前年同期実績2.23億円）に上方修正している。広告事業の媒体販売やジチタイワークス事業のサービス受注が当初予定よりも先行するなど好調なため。マーケティングコストなどの営業費用が抑制できたことも利益を押し上げる見込み。通期予想（2.25億円）は据え置いたが、修正の必要が生じた場合は速やかに知らせるとしている。《ST》
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