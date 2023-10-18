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SEKAI NO OWARIの新曲「最高到達点」アニメ「ワンピース」新主題歌に
記事提供元：ファッションプレス
SEKAI NO OWARI(セカイノオワリ)の新曲「最高到達点」が、2023年9月17日(日)に配信リリース。アニメ「ワンピース」の新主題歌となる。
SEKAI NO OWARIの新曲「最高到達点」
2022年にリリースしたシングル「Habit」でYouTubeのMV1億回再生、国内トップ音楽動画ランキング1位、同年のレコード大賞を獲得するなど、日本を代表するミュージシャンとして、さらなる存在感を放っているSEKAI NO OWARI。
アニメ「ワンピース」新主題歌に
新曲の「最高到達点」は、原作・尾田栄一郎の人気アニメーション「ワンピース」の新主題歌として書き下ろされた楽曲。9月3日(日)より本楽曲を使用した新たオープニングアニメーションが放送されるほか、アニメ「ワンピース」の公式YotTubeチャンネルでは、ショート動画にて楽曲の一部が公開されている。
作品情報
SEKAI NO OWARI 新曲「最高到達点」
リリース日：2023年9月17日(日)
アニメ「ワンピース」新主題歌
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