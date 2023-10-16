ホーム > マーケット > 国内新興市場 > 記事

TWOST　大幅に反発、24年8月期の営業利益予想40.7％増、前期は会社計画上回る／新興市場スナップショット

2023年10月16日 09:39

印刷

記事提供元：フィスコ

*09:39JST <7352> TWOST 1586 +154


大幅に反発。24年8月期の営業利益予想を前期比40.7％増の4.49億円と発表している。エンジニアプラットフォームサービスで新規案件の獲得やITエンジニアの確保に注力する。また、広告・採用投資や人員拡大を積極的に行い、業績を拡大させる。同時に発表した23年8月期の営業利益は63.5％増の3.19億円で着地した。稼働人数の上振れや業務の効率化で会社計画（2.54億円）を上回った。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

国内新興市場の最新ニュース

RSS

» 国内新興市場の最新ニュースをもっと見る