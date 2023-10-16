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TWOST 大幅に反発、24年8月期の営業利益予想40.7％増、前期は会社計画上回る／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:39JST <7352> TWOST 1586 +154
大幅に反発。24年8月期の営業利益予想を前期比40.7％増の4.49億円と発表している。エンジニアプラットフォームサービスで新規案件の獲得やITエンジニアの確保に注力する。また、広告・採用投資や人員拡大を積極的に行い、業績を拡大させる。同時に発表した23年8月期の営業利益は63.5％増の3.19億円で着地した。稼働人数の上振れや業務の効率化で会社計画（2.54億円）を上回った。《ST》
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