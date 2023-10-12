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ＮＰＣ ストップ高買い気配、26年8月期の営業利益目標19億円、今期予想は62.2％増で7円に増配／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*09:55JST <6255> ＮＰＣ 721 カ -
ストップ高買い気配。26年8月期の営業利益目標を19.00億円とする中期経営計画を発表している。太陽光パネルのリサイクル装置の提供、FA装置の顧客獲得などで安定的な成長を目指す。24年8月期の営業利益予想は前期比62.2％増の15.84億円。米太陽電池メーカーのほか、電子部品業界や自動車業界への売り上げを見込む。年間配当予想は7.00円で、前期（6.00円）から増配する。23年8月期は57.5％増の9.76億円で着地した。《ST》
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