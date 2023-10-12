*07:44JST NY金：続伸で1887.30ドル、米長期金利の続落を意識した買いが入る

NY金先物12月限は強含み(COMEX金12月限終値：1887.30 ↑12.00)。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋12.00ドルの1887.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1871.70－1890.90ドル。アジア市場で1871.70ドルまで売られたが、米国市場の後半にかけて1890.90ドルまで反発。米長期金利の低下やユーロ高を受けた買いが入った。通常取引終了後の時間外取引では主に1887ドル挟んだ水準で推移した。《CS》