*02:31JST NY外為：ドル売り一服、米金利下げ止まる、3年債入札は低調

米財務省は460億ドル規模の3年債入札を実施した。結果で最高落札利回りは4.74％。テイルはプラス1.72bpsだった。応札倍率は2.56倍と、過去6回入札平均の2.79倍を下回り需要は低調だった。外国中銀や大手機関投資家を含む間接入札者の比率は56％と、過去6回入札平均の66.2％を下回った。

弱い入札結果を受けて米国債相場は伸び悩んだ。米10年債利回りは4.71％から4.61％まで低下したのち4.64％まで戻した。ドル・円は149円10銭から148円55銭まで下落後、148円60銭前後で下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0620ドルの高値から1.0604ドルへ反落した。《KY》