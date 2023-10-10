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識学　大幅に3日続伸、レカムと業務提携、販売機会創出や海外営業強化で／新興市場スナップショット

2023年10月10日 12:43

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記事提供元：フィスコ

*12:43JST <7049> 識学 629 +23
大幅に3日続伸。レカム＜3323＞と業務提携契約を締結したと発表している。顧客や新しいマーケットに向けて販売機会を創出し、海外営業活動を強化することが目的。具体的には、レカムの顧客に対して識学が考案・開発したマスタートレーニング・集合研修・浸透パック・顧問サービス・評価制度構築などのマネジメントコンサルティングサービス「識学商品」を紹介するとしている。《ST》

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