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10/6の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 10/6
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（31075.36、+548.48）
・シカゴ日経先物は上昇（31030、大阪比+10）
・VIX指数は低下（18.49、-0.09）
・米長期金利は低下
・活発な自社株買い
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・NYダウは下落（33119.57、-9.98）
・ナスダック総合指数は下落（13219.83、-16.18）
・1ドル＝148.40-50円
・SOX指数は下落（3406.98、-17.94）
・米原油先物は下落（82.31、-1.91）
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・家計調査（8月）
・毎月勤労統計（8月）
・消費動向指数（8月）
・日銀営業毎旬報告（9月30日現在）
・貿易統計（9月上中旬）
・外貨準備（9月末）
・景気動向指数（8月）
・気候変動アクション日本サミット
・安川電機＜6506＞など決算発表
・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・スイス失業率（9月）
・独製造業受注（8月）
・欧州連合（EU）非公式首脳会合
・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-DI）（9月）
・米非農業部門雇用者数（9月）
・米失業率（9月）
・米平均時給（9月）
・米消費者信用残高（8月）
・カナダ失業率（9月）
・ウォラー連邦準備制度理事会（FRB）理事講演
・中国は休場《ST》
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