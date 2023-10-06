*08:32JST 10/6

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（31075.36、+548.48）

・シカゴ日経先物は上昇（31030、大阪比+10）

・VIX指数は低下（18.49、-0.09）

・米長期金利は低下

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・NYダウは下落（33119.57、-9.98）

・ナスダック総合指数は下落（13219.83、-16.18）

・1ドル＝148.40-50円

・SOX指数は下落（3406.98、-17.94）

・米原油先物は下落（82.31、-1.91）

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・家計調査（8月）

・毎月勤労統計（8月）

・消費動向指数（8月）

・日銀営業毎旬報告（9月30日現在）

・貿易統計（9月上中旬）

・外貨準備（9月末）

・景気動向指数（8月）

・気候変動アクション日本サミット

・安川電機＜6506＞など決算発表

・インド準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・スイス失業率（9月）

・独製造業受注（8月）

・欧州連合（EU）非公式首脳会合

・ブラジルFGV消費者物価指数（IGP-DI）（9月）

・米非農業部門雇用者数（9月）

・米失業率（9月）

・米平均時給（9月）

・米消費者信用残高（8月）

・カナダ失業率（9月）

・ウォラー連邦準備制度理事会（FRB）理事講演

・中国は休場《ST》