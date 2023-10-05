*07:36JST NY原油：大幅安で84.22ドル、時間外取引で84.16ドルまで下落

NY原油先物11月限は大幅安（NYMEX原油11月限終値：84.22 ↓5.01）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－5.01ドルの84.22ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは84.16ドル-89.59ドル。アジア市場で89.59ドルまで買われたが、ロンドン市場で需給ひっ迫の思惑は大幅に後退し、前日安値を下回った。世界経済の減速を警戒した売りが拡大した。米国市場では一段安となり、通常取引終了後の時間外取引で84.16ドルまで値を下げた。《CS》