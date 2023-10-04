*07:38JST NY原油：強含みで89.23ドル、一時90ドル台を回復

NY原油先物11月限は強含み（NYMEX原油11月限終値：89.23 ↑0.41）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比＋0.41ドルの89.23ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは87.76ドル-90.27ドル。アジア市場で87.76ドルまで売られたが、ポジション調整的な売りはロンドン市場の序盤までに一巡し、米国市場の後半にかけて90ドル台前半まで戻した。ただ、米長期金利の上昇や株安を意識して上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に89ドル台で推移。《CS》