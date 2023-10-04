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NY外為：ドル・円149円00銭挟んだ攻防、円買い戻し一服

2023年10月4日 01:48

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記事提供元：フィスコ

*01:48JST NY外為：ドル・円149円00銭挟んだ攻防、円買い戻し一服
NY外為市場で円の買戻しも一段落した。ドル・円は149円00銭を挟んだ攻防が続いた。ユーロ・円も高値157円36銭から154円46銭へ反落後、156円前後と安値から50％戻した付近でもみ合いとなった。ポンド・円は181円38銭から178円18銭まで下落後、180円00銭前後でもみ合った。《KY》

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