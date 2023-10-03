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10/3の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:29JST 10/3
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（13307.77、+88.45）
・1ドル＝149.80-90円
・SOX指数は上昇（3448.85、+14.56）
・活発な自社株買い
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（31759.88、-97.74）
・NYダウは下落（33433.35、-74.15）
・シカゴ日経先物は下落（31610、-210）
・VIX指数は上昇（17.61、+0.09）
・米原油先物は下落（88.82、-1.97）
・米長期金利は上昇
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・マネタリーベース（9月）
・ニッポンインシュアと西部技研の2社が新規上場
・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・インド製造業PMI（9月）
・スイス消費者物価指数（9月）
・英30年物国債入札
・ブラジルFIPE消費者物価指数（9月）
・ブラジル鉱工業生産（8月）
・ブラジル自動車販売台数（9月）
・米JOLT求人件数（8月）
・米自動車販売（9月、4日までに）
・米アトランタ連銀総裁が講演《ST》
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