*08:29JST 10/3

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（13307.77、+88.45）

・1ドル＝149.80-90円

・SOX指数は上昇（3448.85、+14.56）

・活発な自社株買い

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（31759.88、-97.74）

・NYダウは下落（33433.35、-74.15）

・シカゴ日経先物は下落（31610、-210）

・VIX指数は上昇（17.61、+0.09）

・米原油先物は下落（88.82、-1.97）

・米長期金利は上昇

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・マネタリーベース（9月）

・ニッポンインシュアと西部技研の2社が新規上場

・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・インド製造業PMI（9月）

・スイス消費者物価指数（9月）

・英30年物国債入札

・ブラジルFIPE消費者物価指数（9月）

・ブラジル鉱工業生産（8月）

・ブラジル自動車販売台数（9月）

・米JOLT求人件数（8月）

・米自動車販売（9月、4日までに）

・米アトランタ連銀総裁が講演《ST》