「クロエ」がクロエ by カール・ラガーフェルド展を銀座店で開催

「クロエ(Chloé)」が2023年10月7日~15日の期間、「クロエ by カール・ラガーフェルド(The Chloé by Karl Lagerfeld Exhibition)」展を「クロエ銀座店」で開催する。



同展ではカール・ラガーフェルドが「クロエ」に在籍していた25年間におけるアイコニックなアーカイブデザインと、今年の5月にNYで 開催した「メットガラ(カール・ラガーフェルドがテーマ)」のためにガブリエラ・ハーストが再解釈したデザインなどを紹介。6月28日に仏パリのサントノーレ店からスタートし、シンガポール、台北、香港、成都、上海、北京、杭州、東京、ドバイなどアジアの主要都市を巡回している。



「クロエ」の創業者ギャビー・アギョンが、1963年に若きカールを雇い入れた後、彼はメゾンのクリエイティブ・ディレクターを引き継ぎ、「クロエ」のフェミニニティに対する独自のビジョンを培った。メゾンの過去と現在を視覚的に表現するこの特別なキュレーションは、「クロエ」のタイムレスなスタイルとアティチュードを表現している。



■「クロエ by カール・ラガーフェルド」展巡回スケジュール



パリ・サントノーレ 6月28日~7月6日



香港・ハーバーシティ 7月14日~16日



台北・Breeze南山 7月21日~23日



シンガポール・マリーナベイサンズ 7月28日~30日



中国・成都 8月26日~27日



上海 9月2日~3日



北京 9月9日~10日



杭州 9月16日~17日



東京・銀座 10月7日~15日



ドバイ・ドバイモール 2023年 秋 (日付未定)



Courtesy of Chloé



