*07:38JST NY金：続落で1919.80ドル、ドル高継続を意識した売りが増える

NY金先物12月限は続落（COMEX金12月限終値：1919.80 ↓16.80）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－16.80ドルの1919.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1917.20ドル－1935.50ドル。アジア市場の序盤に1935.50ドルまで買われたが、ドル高継続を意識した売りが増えたことで伸び悩んだ。米国市場の序盤にかけて1932ドル台まで値を戻す場面があったが、安全逃避的なドル買いが強まり、中盤にかけて1920ドルを下回った。通常取引終了後の時間外取引で1917.20ドルまで一段安となり、その後は1919ドルを挟んだ水準で推移。《CS》