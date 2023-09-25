日本リビング保証　年初来高値、SBI証券が目標株価を4170円に引き上げ、投資判断「買い」継続／新興市場スナップショット

*13:40JST <7320> 日本リビング保証 2764 +125

年初来高値。SBI証券が投資判断を「買い」で継続した上で、目標株価を3370円から4170円（22日終値2639円）に引き上げている。同証券は、HomeworthTech事業の受注好調、保証残高の順調な増加に加え、中期計画が保守的であるとの判断から基準年を25年6月期から26年6月期へ変更。23年6月期が成長投資吸収で売上高、利益ともに過去最高を記録したこと、人材投資強化継続で中期計画後の新たな中核事業の確立を目指すことを注目点としている。《ST》