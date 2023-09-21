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セキュアヴェ 年初来高値、医療機関向けのサイバーセキュリティ対策サービスを提供開始へ／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*14:19JST <3042> セキュアヴェ 309 +21
年初来高値。医療機関向けのサイバーセキュリティ対策に特化したサービスラインアップ「NetStare for Medical」シリーズを10月1日から提供開始すると発表している。医療法施行規則の一部が改正され、医療情報システムのサイバーセキュリティ対策が医療法の一部として義務化されたことを受け、同シリーズでは厚生労働省が公表した安全管理ガイドラインへの実効性を補完できるようにしたという。《ST》
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