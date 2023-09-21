人気店のハンバーガー＆フライドポテトが渋谷・ミヤシタパークに、バレーボールのパブリックビューイングも

人気店のハンバーガーが集結する「ミヤシタ バーガー ウィーク サポーテッド バイ ジャパン バーガー チャンピオンシップ(MIYASHITA BURGER WEEK supported by JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP)」が、2023年9月16日(土)から9月24日(日)まで、渋谷・ミヤシタパークにて開催される。

絶品ハンバーガーがミヤシタパークに集結

「ミヤシタ バーガー ウィーク サポーテッド バイ ジャパン バーガー チャンピオンシップ」は、2023年6月に開催し3日間で約7万人が来場した日本一を決める大会「ジャパン バーガー チャンピオンシップ 2023」のスピンオフイベント。渋谷・ミヤシタパークに、全国のハンバーガーとフライドポテト店計12店舗が集結する。

全国から12店舗が出店

店舗は、ミヤシタパークの4階芝生ひろばや1階遊歩道に主にオープン。たとえば1階遊歩道には、本場NYを彷彿とさせるパストラミサンドイッチと、熟成肉を使用したハンバーガーが有名な「ザ グッド バイブス(THE GOOD VIBES)」、カリカリホクホクのハンドカットのポテトフライを提供する、北海道発のフライドポテト専門店「アソンブロッソ東京1st」が出店する。

また4階芝生ひろばでは、「ジャパン バーガー チャンピオンシップ 2023」にて第3位となった「潮見Skippers'」、カリカリチーズがくっついたクラウンバンズが人気の「サントゥーダイナー(Sun2Diner)」、福島、北関東、東京を中心に展開する、竹炭を使用した真っ黒なバンズが特徴のハンバーガー屋「ブラックバーガー(BLACK BURGER)」らによる、こだわりのバーガーを味わえる。

「パリ五輪予選／ワールドカップバレー2023」パブリックビューイングも同時開催

なお期間中の19:00頃より、「パリ五輪予選／ワールドカップバレー2023」パブリックビューイング『やっちゃえ Nippon！』パークsupported by NISSAN」も開催。応援バルーンが無料配布されるため、バーガーやフライドポテトと共に、バレーボール観戦を楽しむことができる。

【詳細】

「ミヤシタ バーガー ウィーク サポーテッド バイ ジャパン バーガー チャンピオンシップ」

開催期間：2023年9月16日(土)～9月24日(日)※雨天決行(荒天候時は中止)

時間：13:00～21:30※開催場所により時間が異なる。

場所：ミヤシタパーク(東京都渋谷区神宮前6-20-10)

会場：

・サウス 2階「JB's TOKYO」(11:00～21:00、L.O.20:30)

・4階 渋谷区立宮下公園芝生ひろば(13:00～21:30)

・1階 遊歩道(11:00～21:30)

入場料：無料※飲食は有料。

販売店舗：12店舗

＜出店店舗＞

JB’s TOKYO、THE GOOD VIBES、asombroso!東京1st、Sun2Diner、潮見Skippers'、B-Yard Pit、Believer in Burger、BLACK BURGER、BOX BURGER、POTEPOTE、Bonnie&Fried.Tokyo、用賀倶楽部