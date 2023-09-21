*08:24JST 9/21

[強弱材料]

強気材料

・1ドル＝148.20-30円

・米国景気は拡大

・日銀は金融緩和を継続

弱気材料

・日経平均は下落（33023.78、-218.81）

・NYダウは下落（34440.88、-76.85）

・ナスダック総合指数は下落（13469.13、-209.06）

・シカゴ日経先物は下落（32795、大阪比-95）

・SOX指数は下落（3398.81、-60.22）

・VIX指数は上昇（15.14、+1.03）

・米原油先物は下落（89.66、-0.82）

・米長期金利は上昇

・原発処理水をめぐる対中関係悪化

・米国の金融引き締め継続

・世界的なインフレ

・ウクライナでの戦闘長期化

留意事項

・石油製品価格（19日）

・日本自動車工業会の豊田会長が記者会見

・日銀政策委員会金融政策決定会合（22日結果発表）

・揚羽が新規上場

・ニュージーランドGDP速報（4-6月）

・中国SWIFTグローバル支払い元建て（8月）

・台湾、トルコ、スイス、英国、南アフリカの各中央銀行が政策金利発表

・ユーロ圏消費者信頼感指数（9月）

・米10年物インフレ連動国債（TIPS）の入札

・米経常収支（4-6月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（9月）

・米中古住宅販売件数（8月）

・米景気先行指数（8月）《ST》