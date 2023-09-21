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9/21の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:24JST 9/21
[強弱材料]
強気材料
・1ドル＝148.20-30円
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続
弱気材料
・日経平均は下落（33023.78、-218.81）
・NYダウは下落（34440.88、-76.85）
・ナスダック総合指数は下落（13469.13、-209.06）
・シカゴ日経先物は下落（32795、大阪比-95）
・SOX指数は下落（3398.81、-60.22）
・VIX指数は上昇（15.14、+1.03）
・米原油先物は下落（89.66、-0.82）
・米長期金利は上昇
・原発処理水をめぐる対中関係悪化
・米国の金融引き締め継続
・世界的なインフレ
・ウクライナでの戦闘長期化
留意事項
・石油製品価格（19日）
・日本自動車工業会の豊田会長が記者会見
・日銀政策委員会金融政策決定会合（22日結果発表）
・揚羽が新規上場
・ニュージーランドGDP速報（4-6月）
・中国SWIFTグローバル支払い元建て（8月）
・台湾、トルコ、スイス、英国、南アフリカの各中央銀行が政策金利発表
・ユーロ圏消費者信頼感指数（9月）
・米10年物インフレ連動国債（TIPS）の入札
・米経常収支（4-6月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米フィラデルフィア連銀製造業景況指数（9月）
・米中古住宅販売件数（8月）
・米景気先行指数（8月）《ST》
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