タスキ　大幅に続伸、23年9月期の営業利益予想を上方修正、期末配当予想も29円に増額修正／新興市場スナップショット

*09:35JST <2987> タスキ 1369 +180

大幅に続伸。23年9月期の営業利益予想を従来の22.70億円から23.90億円（前期実績17.14億円）に上方修正している。新築投資用IoTレジデンスやリファイニング物件の販売活動に注力した結果、第4四半期の販売件数が過去最多となったため。併せて期末配当予想を従来の22.00円から29.00円（前期末実績33.00円）に増額修正している。業績修正を踏まえて2.00円増配するほか、創立10周年の記念配当として5.00円を加えた。《ST》