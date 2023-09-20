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ギックス　大幅に3日ぶり反発、JR西日本と合弁会社設立、高度デジタル人材を確保・育成／新興市場スナップショット

2023年9月20日 09:24

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記事提供元：フィスコ

*09:24JST <9219> ギックス 1627 +82
大幅に3日ぶり反発。JR西日本＜9021＞と合弁会社設立に関する契約を締結すると発表している。高度デジタル人材の確保・育成が目的。合弁会社の事業内容は、鉄道オペレーションの生産性向上や個客接点・体験に関する企画・開発、JR西日本グループのデジタル施策の実行支援。設立予定は10月で、その他の詳細については未定だが、ギックスの出資比率は僅少となる見込みという。《ST》

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